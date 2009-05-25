Ющенко розказав Тимошенко, що в її уряді - інтриганство та кадрові війни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає політично невмотивованими та несвоєчасними постійні кадрові зміни у складі Кабінету міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«Президент закликає прем’єр-міністра припинити кадрову війну в уряді і налагодити ефективну роботу урядових структур», - сказала вона.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, Президент наголошує, що Кабінет міністрів - це колегіальний орган, а «не виконком однієї з партій чи патронатна служба її лідера».

«В уряді має панувати атмосфера взаємної поваги та довіри, а не інтриганство і напруга», - процитувала І.ВАННИКОВА слова В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в уряді залишаються вакантними посади міністрів фінансів та закордонних справ.

Крім того, у парламенті зареєстровані постанови про звільнення Івана ВАСЮНИКА з посади віце-прем’єр-міністра, а також Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.