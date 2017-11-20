Угода про асоціацію з Євросоюзом виконана лише на 15% - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС лише на 15%.

Про це він повідомив під час виступу на церемонії вшанування пам'яті загиблих Героїв Революції гідності та бійців АТО сьогодні в Дніпрі.

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«Угода про асоціацію, яка вступила в дію 1 вересня, є дорожньою картою наших реформ і після того, як ми її ратифікували..хочу наголосити, що поки що вона виконана лише на 15%», - заявив він, додавши, що «у нас попереду дуже велика робота».

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Угода про асоціацію з ЄС набула чинності в повному обсязі.

25 жовтня Кабмін схвалив план заходів з виконання Угоди. Зокрема, ухвалено низку рішень, які створять умови для своєчасного і якісного виконання Угоди.

Угода про асоціацію є основним інструментом для тіснішого зближення України та ЄС: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв’язкам та взаємній повазі до спільних цінностей. Економічна частина угоди, поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі, надає Україні можливість для розширення своїх торговельних відносин та економічного розвитку. Адже вона відкриває нові ринки для України, сприяє адаптації законодавства, стандартів та регламентів в різних секторах. Останнє допоможе інтегрувати стандарти ЄС до ключових секторів української економіки.