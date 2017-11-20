Луценко анонсував оголошення на цьому тижні підозри одному з діючих топ-чиновників

Цього тижня відбудеться оголошення підозри одному з чинних керівників органів державної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам під час брифінгу генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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"Цього тижня, думаю, що ми будемо пред’являти підозру одному з діючих керівників органів державної влади. Ми не маємо на це права. Чи це зупинить справу? Ні. Ми допитаємо його і передамо повний текст підозри до Національного антикорупційного бюро", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада набрав чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України, згідно з яким відсьогодні у слідчих прокуратури залишається право дорозслідування розпочатих ними кримінальних проваджень з підслідністю ДБР, але не довше двох років. Водночас слідчі прокуратури не мають права розслідувати нові кримінальні провадження, тобто ті, відомості щодо яких внесені до ЄРДР після 20 листопада. Право розслідувати кримінальні провадження з ознаками підслідності НАБУ слідчі органів прокуратури втрачають за будь-яких умов.

Водночас ДБР не може здійснювати досудове розслідування через те, що воно не розпочало свою роботу.

У ГПУ вважають, що вирішенням проблеми з припиненням повноважень прокуратури щодо розслідування підслідних ДБР злочинів може стати доручення розслідування іншим органам.

До підслідності ДБР відсьогодні, з 20 листопада, належать злочини, вчинені колишніми президентами, вищими державними чиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом ГПУ, головою Національного банку, суддями та правоохоронцями, детективами Національного антикорупційного бюро і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, військовими.