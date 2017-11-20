З сьогоднішнього дня ГПУ втратила частину своїх повноважень щодо права розпочинати розслідування.

Відповідна норма прописана у п. 1 Прикінцевих положень Кримінального процесуального кодексу, який набрав чинності сьогодні, 20 листопада.

Відповідно до документу, злочини, які відтепер підслідні Державному бюро розслідувань, прокуратура мала право розслідувати не довше 5 років з дня вступу в силу нового КПК (19 листопада 2012 року).

Таким чином, відсьогодні виключно слідчі ДБР мають право розслідувати злочини, вчинені колишніми президентами, вищими державними чиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом ГПУ, головою Національного банку, суддями та правоохоронцями.

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Крім того, ДБР отримує право розслідувати злочини, вчинені детективами Національного антикорупційного бюро і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також до підслідності ДБР належать військові злочини.

У той же час, відповідно до п. 1 розділу XI Прикінцевих положень КПК слідчі ГПУ мають право продовжити розслідування, розпочаті до 20 листопада, але вони не можуть тривати більше 2 років.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань.

Директора ДБР призначає президент України за поданням прем'єр-міністра, яке той вноситиме на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора Держбюро розслідувань, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.

7 вересня цього року президент України Петро Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.

16 листопада конкурсна комісія директором ДБР обрала Романа Трубу, а його першим заступником - Ольгу Варченко.