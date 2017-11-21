Україна вимагає від РФ скасувати призов на військову службу в анексованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку із призовом Російською Федерацією на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і у м.Севастополь, і вимагає скасувати це рішення. Про це йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій прес-службою відомства.

«За оприлюдненими даними Міністерства оборони Російської Федерації, вже понад 800 осіб-жителів тимчасово окупованої АР Крим відправлено до місць проходження військової служби. Загалом восени 2017 року держава-окупант планує направити з тимчасово окупованої території близько 2 тисяч осіб на комплектування збройних сил РФ, у тому числі за межами Криму», - зауважили у МЗС.

У цьому зв’язку у відомстві наголосили, що Генеральна Асамблея ООН у Резолюції A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» закликала Москву виконати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона є.

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У МЗС нагадали, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, державі-окупанту забороняється примушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

«В ухваленому 14 листопада 2017 року Третім Комітетом ГА ООН проекті оновленої резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» міститься відповідний заклик до Російської Федерації: «припинити практику примушування жителів Криму до служби у збройних або допоміжних силах Російської Федерації, в тому числі за допомогою тиску або пропаганди», - йдеться у заяві.

У МЗС зауважили, що представники українських та міжнародних правозахисних організацій неодноразово фіксували факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії, що є грубим порушенням РФ своїх міжнародних зобов’язань. Зокрема, такі факти наводилися у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини «Ситуація з правами людини у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», опублікованій 25 вересня 2017 року.

«МЗС України вимагає від Російської Федерації скасувати незаконне рішення про призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), усунути всі спричинені ним наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта, а також повною мірою виконати Резолюції ГА ООН A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» та A/RES/71/205 від 19 грудня 2016 року «Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму ініціюватиме другий "Нюрнберзький процес" над російськими окупантами.