Тимошенко відзвітувала про 108%

На сьогодні поточні надходження до Пенсійного фонду України виконано на 108%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

«На сьогоднішній день Пенсійний фонд наповнюється за поточними власними надходженнями на 108%. Це означає, що всі прогнози недобросовісних політиків, заполітизованих чиновників, у тому числі й ЗМІ, які постійно лунали про те, що пенсія буде недовиплачена і т. ін., - я це все раз і назавжди для цього року кризового хочу спростувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що наповнювати Пенсійний фонд на сьогоднішній день непросто.

Забезпечення урядом стабільності соціальних виплат свідчить про те, що всі міністерства, податкова й Пенсійний фонд докладають максимум зусиль