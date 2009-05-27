Тимошенко звільнила заступника Дубини

Кабінет міністрів України звільнив Володимира ТРІКОЛІЧА з посади заступника голови НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

«Було рішення звільнити, але при цьому було взято до уваги інформацію профільного міністра про те, що він (В.ТРІКОЛІЧ – УНІАН) подав заяву про звільнення за власним бажанням», – сказав М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА прийняв відставку свого заступника В.ТРІКОЛІЧА.

В.ТРІКОЛІЧА було призначено заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» 9 січня 2008 року.