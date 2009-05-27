Гриценко радить Єханурову не ховатися за спиною Ющенка

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО рекомендує нинішньому міністру оборони Юрію ЄХАНУРОВУ «не ховатися за спиною Президента», а прийти до парламенту і розповісти свою позицію навколо пов`язаних з ним звинувачень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Кременчуку.

«КРУ також може припуститися помилки, а може, воно має рацію. Треба розібратися. Але у будь-якому випадку не треба ховатися за спиною Президента і зводити йому наклепи. Необхідно прийти до парламенту і розповісти свою позицію», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Разом з тим він стверджує, що Ю.ЄХАНУРОВ приймав рішення по відчуженню майна і земель не маючи на те права і наперекір забороні уряду.

«На наступному засіданні комісії ми розглянемо два проекти рішення про його відставку. Один підготовлений РИБАКОВИМ, другий - КИСЕЛЬОВИМ», - заявив. А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня на засіданні уряду було оголошено результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони під час організації харчування солдатів і закупівлі пального для військової техніки.

25 травня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО підписала і направила Президенту подання з проханням про відставку Юрія ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.

У свою чергу Президент заявив, що не має наміру вносити до Верховної Ради подання про звільнення міністра оборони Ю.ЄХАНУРОВА.

“Ні, не вноситиму”, - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, “окрім політичної атаки, окрім кадрової війни, тут нічого немає”.

Президент доручив Генеральній прокуратурі розслідувати звинувачення на адресу міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА в корупції в оборонному відомстві.

Президент пояснив, що якщо Ю.ТИМОШЕНКО, спираючись на контрольні органи, має звинувачення на адресу керівництва Міноборони, то цим повинна зайнятися Генеральна прокуратура.