Гриценко хоче бути Президентом і прем'єром одночасно

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО прийняв рішення взяти участь у майбутній виборчій кампанії з виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відвідуючи Кременчук і зустрічаючись з активом міста.

Зокрема, відповідаючи на запитання із залу про те, чи готовий він балотуватися на пост Президента, А.ГРИЦЕНКО заявив: "Я прийняв для себе внутрішнє рішення взяти участь у цій виборчій кампанії".

"Я буду кандидатом. Я сподіваюся на підтримку тих, хто готовий чути правдиве слово, не чекати популістських слів про те, що вирішить усе миттєво", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також вважає, що уряд має очолювати особисто Президент. "Президент після інавгурації має одразу своїм указом створити уряд і очолити його сам", - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він висловив думку, що 2/3 членів Ради національної безпеки й оборони треба скоротити.

"У нас РНБО виконує функції уряду. Вони повинні працювати тільки тоді, коли у нас в країні надзвичайна ситуація, загроза війни, а не розглядати питання діяльності НАКа, земельні питання, екології. Вони повинні бути скорочені, і та частина, що залишиться, переїхати на Грушевського на 7-й поверх", - вважає А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, це спростить вирішення багатьох питань і приведе керівників до відповідальності.