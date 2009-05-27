Литвин: правоохоронна система - озброєні загони партій

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не відчуває морального задоволення у зв`язку з ухваленням Закону "Про внесення змін до деяких законів України (щодо протидії хабарництву)", який робить жорсткішим відповідальність за хабарництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі.

"Я не відчуваю глибокого морального задоволення у зв`язку з ухваленням цього закону", - заявив В.ЛИТВИН.

Причина того, сказав він, - стан правоохоронної системи України, яка на сьогодні, за словами В.ЛИТВИНА, є не що інше, як "озброєні загони партій".

Спікер вважає, що в такій ситуації закон, що посилює відповідальність за хабарництво, аж до довічного ув’язнення, може бути неадекватно використаний в період виборів шляхом "використання цих загонів для того, аби когось показово покарати".

Ще одним чинником, що ставить, на думку В.ЛИТВИНА, під питання дієвість даного закону, є стан судової системи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законів України (про протидію хабарництву). Цю законодавчу ініціативу підтримали 364 народні депутати з 431, зареєстрованого в сесійному залі.

Закон передбачає довічне ув’язнення за отримання хабара у великому розмірі для суддів, слідчих і прокурорів і 15 років ув’язнення для чиновників.