Губернатор Житомирщини зробив вибір між Балогою і Ющенком

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА залишає лави партії «Єдиний Центр».

Про це повідомляється на сайті Житомирської ОДА.

Своє рішення керівник області пояснює незгодою із позицією екс-глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

«Єдиний Центр” створювався на тих засадах, що є пріоритетними у роботі Віктора ЮЩЕНКА, відтепер я не вбачаю можливим подальшу співпрацю із цією політичною силою», - сказав Ю.ЗАБЕЛА.