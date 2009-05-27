Губернатор Житомирщини зробив вибір між Балогою і Ющенком
21:06, 27 травня 2009Політика
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Подальша співпраця неможлива
Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА залишає лави партії «Єдиний Центр».
Про це повідомляється на сайті Житомирської ОДА.
Своє рішення керівник області пояснює незгодою із позицією екс-глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.
«Єдиний Центр” створювався на тих засадах, що є пріоритетними у роботі Віктора ЮЩЕНКА, відтепер я не вбачаю можливим подальшу співпрацю із цією політичною силою», - сказав Ю.ЗАБЕЛА.
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