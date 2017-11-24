Експерт розкрив суть давнього конфлікту Захарченка з Плотницьким

У ватажка самопроголошеної "ДНР" Олександра Захарченко давній конфлікт з лідером терористичної "ЛНР" Ігорем Плотницьким, він стосується не лише торгових воєн (тютюнових, алкогольних і боротьби за контроль над управлінням донецької дирекції "Укрзалізниці"), але і подій вересня 2016 року, розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов виданню Главред.

За його словами, тоді саме людьми Захарченко (мова йде не тільки про бойовиків батальйону "Спарта", яким командував вже знищений Арсен Павлов ("Моторола"), але і про співробітників "МГБ ДНР") була придушена спроба держперевороту" проти Плотницького.

"Саме людьми Захарченко була виконана найбільш брудна робота - фізична ліквідація лідера "парламенту ЛНР" Ципкалова. У вересні 2016 року "Права справа" повідомляла про те, що бойовиками "ДНР" в підвалах "білого дому" був замучений Ципкалов", - заявив експерт.

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При цьому тоді лідер "ДНР" був змушений підтвердити інформацію про наявність на території, підконтрольній бойовиків "ЛНР", своїх терористів. "За нашою інформацією, за успішне придушення заколоту у вересні 2016 Плотницький повинен був передати Захарченко контроль над випуском контрафактної алкогольної продукції заводом "Луга-Нова" та частина в реалізації видобутого на території "ЛНР" вугілля", - розповів Снєгірьов.

Плотницький не виконав взяті на себе зобов'язання, Захарченко, крім іміджевих втрат, ніякої вигоди від тих подій не отримав, а "це не додало теплоти у відносини між ватажками бойовиків".

"Що стосується участі Захарченко в нинішніх подіях, то спочатку "офіційні особи" ДНР "заперечували свою причетність до подій, які відбуваються на території" ЛНР, а саме - свою підтримку Корнета (колишній глава МВС ДНР" Ігор Корнет - Ред.)", - зазначив експерт.

При цьому, коментуючи можливість перебування бойовиків "ДНР" на території "ЛНР" та їх участь у заколоті, Едуард Басурин (заступник командувача корпусом "міноборони ДНР" - Ред.) категорично заперечував цю інформацію". "Варто зазначити, що подібна заява Басурина фактично поламало геополітичну гру Кремля", - стверджує Снєгірьов.

Мова йде про те, що одним з ідеологів "русского мира" Костянтином Затуліним була озвучена ідея про створення "єдиної держави". "Заява Басурина про те, що події, які відбуваються на території "ЛНР", є внутрішніми подіями всередині сусідній "республіки", фактично ставили крапку в геополітичній грі Кремля і ще раз засвідчили факт, що заяви лідерів місцевих бойовиків не завжди узгоджуються з офіційними особами Кремля", - заявив аналітик.

"Реакція російських кураторів була миттєвою - на наступний день було опубліковано відео "штурму" "генеральної прокуратури ЛНР", в якому, за офіційною версією, брали участь бойовики "ДНР" спецзагону "Витязь". Більш того, на сайті "МГБ ДНР" була викладена інформація про те, що спецслужбами обох республік виявлена шпигунська мережа в найближчому оточенні Плотницького", - сказав Снєгирьов.

Співголова стверджує, що на думку російських кураторів, "подібні заяви повинні були засвідчити участь Захарченко в події в Луганську і можливість створення єдиної "республіки" під політичним керівництвом ватажка "ДНР". "Втім, подібна тактика російських кураторів вдарила бумерангом і по Захарченко, і з РФ, так як саме люди Захарченко брали участь у придушенні заколоту 2016 року", - вважає експерт.

"Тому всі свідчення співробітників генпрокуратури" про ліквідацію Ципкалова у вересні 2016 є фактичним свідченням не проти Плотницького, а проти Захарченко. Саме тому Плотницький не став перешкоджати "захопленню" будівлі "генпрокуратури" і "арешту" її співробітників, хоча мав усі можливості. У складі "генпрокуратури ЛНР" є свій "спецназ" - зведений загін, який налічує 70 вишколених бійців", - підкреслив він.

"Цей загін використовувався Плотницьким для ліквідації політичних опонентів. Відповідно, у випадку загрози і самому Плотницькому або співробітникам "генпрокуратури", міг безперешкодно не допустити захоплення будівлі. Однак цього не сталося - Плотницький дав наказ не застосовувати зброю", - заявив Снєгирьов.

"Це свідчить про те, що Плотницький не боїться компромату і свідчень працівників "генпрокуратури". Більш того, факт захоплення будівлі "генпрокуратури" бойовиками "ДНР" і свідчення співробітників будуть в подальшому використані Плотницьким проти Захарченко", - упевнений експерт.

Як повідомляв УНІАН, Плотницький сьогодні оголосив про те, що пішов у відставку.