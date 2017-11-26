У Маріуполі суд заарештував на 60 діб екс-бійця батальйону "Донбас" (відео)

У Маріуполі суд заарештував на 60 діб чоловіка, який підозрюється у викраденні бійця батальйону «Донбас» та інших кримінальних правопорушеннях.

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Про це повідомили у прес-службі Національної поліції України.

«За рішенням суду чоловіка заарештовано на 60 діб без права внесення застави. Його підозрюють у викраденні людини та ще кількох кримінальних правопорушеннях», - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, підозрюваний був затриманий 24 листопада у Солом’янському районі Києва за дорученням прокуратури. «У 2014 році підозрюваний був одним із тих, хто близько трьох місяців протримав в полоні бійця батальйону «Донбас», який на той час займався кадровими питаннями. За словами полоненого, 90 днів його тримали зв’язаним, годували раз на три дні, не дозволяли вставати зі стільця та готували до страти», - зазначили в поліції.

Рішення про обрання запобіжного заходу підозрюваному у викраденні бійця батальйону «Донбас» було прийнято судом у рамках кримінального провадження, відкритого за кількома статтями Кримінального кодексу України - «Катування» (ст. 127), «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» (ст. 146), «Недбале ставлення до військової служби» (ст. 358) та ін.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада в Києві затримали підозрюваного у викраденні людини колишнього бійця батальйону «Донбас».