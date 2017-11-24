У Києві затримали екс-бійця батальйону "Донбас" за підозрою у викраденні людини - джерело

У Києві поліція затримала підозрюваного у викраденні людини. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

«Сьогодні, 24 листопада, за дорученням прокуратури, на виконання рішення суду, в Солом’янському районі Києва працівники поліції затримали громадянина, якого підозрюють у викраденні людини", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією джерела у Нацполіції, затриманий - колишній боєць батальйону «Донбас» та активіст Громадського руху «Визволення» Олександр Новіков, який є учасником протесту у наметовому містечку біля Верховної Ради України.

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Про його затримання сьогодні, 24 листопада, повідомив рух «Визволення» на своїй сторінці у Facebook.

«Захоплено активіста руху «Визволення», ветерана батальйону «Донбас» Олександра Новікова (позивний - Хаммер). За словами очевидців, його схопили у Києві в районі Індустріального мосту. У захопленні брали участь близько 20 людей, схожих на спецпризначенців. Олександр до війни був підприємцем у Макіївці. З «Донбасом» - з першого бою під Карлівкою. Один із організаторів табору за ухвалення антикорупційних законів під Верховною Радою», - йдеться у заяві руху.

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