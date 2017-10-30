Росія має вивести свої війська з Донбасу перед розміщенням миротворчої місії ООН - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер наголошує, що Російська Федерація має вивести свої війська з Донбасу перед розміщенням миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй. Про це він сказав в інтерв'ю Hromadske.

"Спершу сторони мають домовитися, що місія буде, і узгодити її мандат. Потім втілити механізми, аби вона розпочалася. Щоб миротворці зайшли, Росія мусить вивести свої сили. З боку України повинна бути координація з ООН. Паралельно мають відбуватися й інші кроки — ми маємо думати, як організувати вибори, узгодити послідовність дій. Тож за цим підуть багато інших кроків, але спершу має бути згода щодо базових речей", - наголосив Волкер.

Читайте такожВолкер пообіцяв, що ціна для Росії за вторгнення в Україну буде лише зростати – нардеп

Також він додав, що миротворча місія ООН матиме сильніший мандат, аніж Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. "Необхідно пам’ятати, що мандат ОБСЄ не передбачає жодних примусових дій. Вони неозброєні, їх небагато, вони не мають доступу до усієї території, а також до кордону на постійній основі, вони не мають повноважень зберігати важке озброєння — лише моніторити його. Миротворча місія ООН матиме сильніший мандат: вона буде озброєною, вона матиме можливість забезпечувати безпеку, що, у свою чергу, дасть можливість рухатися з інших питань Мінських угод", - пояснив Волкер.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко наголосив, що миротворча місія ООН має бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу, включаючи кордон.

У Росії назвали "неприйнятною" повноцінну миротворчу операцію на Донбасі.