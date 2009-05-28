Пінчук стане одним із головних гравців на виборах Президента?

Одним із головних гравців майбутніх президентських виборів в Україні може стати бізнесмен Віктор ПІНЧУК, пише тижневик «Коментарі:».

На думку видання, існує імовірність того, що зять екс-президента України Леоніда КУЧМИ координуватиме кампанії трьох "найрозкрученіших технічних кандидатів" президентської кампанії-2010 – Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, Сергія ТІГІПКА та Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як стало відомо «Коментарям:», В.ПІНЧУК уже проводить спільні зустрічі деяких кандидатів із цієї трійки, «на яких майбутні кандидати в Президенти, скоріше за все, говорять винятково про мистецтво».

Зв’язок В.ПІНЧУКА з усіма трьома простежується досить легко, відзначає тижневик. В.ПІНЧУК двічі фінансував політичні проекти, першу скрипку в яких грала І.БОГОСЛОВСЬКА. Крім того, І.БОГОСЛОВСЬКА свого часу вела завзяту боротьбу з першим Кабміном Юлії ТИМОШЕНКО за активи В.ПІНЧУКА в "Нікопольському заводі феросплавів".

Із А.ЯЦЕНЮКОМ, зазначає видання, зятя Л.КУЧМИ пов’язує насамперед спільна робота у фонді «Open Ukraine», а також завзяті чутки про спонсорську допомогу В.ПІНЧУКА яценюківському «Фронту змін». До того ж, колишній головний ідеолог кампанії "Команди озимого покоління" (її спонсором виступав В.ПІНЧУК) Володимир ГРАНОВСЬКИЙ нині нібито працює провідним політтехнологом «Фронту змін», зауважують «Коментарі:».

Що ж до С.ТІГІПКА, то його стосунки з В.ПІНЧУКОМ, як відзначає видання, «загартовані багаторічною спільною діяльністю в «Трудовій Україні» та й начальником штабу В.ЯНУКОВИЧА в 2004-му С.ТІГІПКО став за активної підтримки С.ПІНЧУКА».

Своєрідний «політ-холдинг» В.ПІНЧУКА, відзначають «Коментарі:», може зіграти на президентських виборах дві зовсім протилежні ролі — «валити» або Ю.ТИМОШЕНКО, або В.ЯНУКОВИЧА. Все залежить від того, хто з головних претендентів на пост Президента України виявиться більш зговірливим, а також, до яких компромісів будуть готові найбільш впливові члени їх команд.