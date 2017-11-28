Нормальні відносини з РФ залежать від повного відновлення суверенітету України - Тіллерсон

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон наголошує, що відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією залежить від повного відновлення суверенітету України.

Про це він сказав під час виступу у Центрі Вілсона у Вашингтоні.

"Ми сподіваємося, що Росія здійснить кроки, щоби відновити повний суверенітет і територіальну цілісність України та повністю виконає свої зобов'язання за Мінськом, що дозволить нам потім розпочати процес відновлення нормальних відносин. Але дозвольте мені чітко сказати: пов'язані з Мінськом санкції залишатимуться чинними, поки Росія не змінить рішення, які призвели до них", - сказав Тіллерсон.

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Держсекретар наголосив, що Сполучені Штати визнають, що в Україні відбувається війна, в результаті якої люди гинуть щодня. Він заявляє, що ця війна повинна припинитися.

"Ми неодноразово наполегливо закликали Росію розпочати шлях до миру за допомогою дотримання її зобов'язань відповідно до Мінських угод. Будь-яке урегулювання з припинення війни, яке не призведе до повністю незалежної, суверенної та територіально цілісної України, буде неприйнятним. Росія вирішила порушити суверенітет найбільшої країни у Європі. Сполучені Штати та Європа стоять пліч-о-пліч з 2014 року та протистоять цій російській агресії скоординованою політикою санкцій", - заявив Тіллерсон.

Як повідомляв УНІАН, спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що для покращення відносин з Росією сторонам потрібен поступ у досягненні миру на сході України.

Волкер також визнав, що зараз він не бачить готовності президента Путіна змінити свою політику щодо України й оцінив на 80% ймовірність, що конфлікт на Донбасі триватиме і наступного року.