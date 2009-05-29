Шуфрич не полишає надії отримати дані з Франкфурта в обхід Луценка

Народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин інциденту за участю міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в аеропорту м. Франкфурт-на-Майні Нестор ШУФРИЧ сподівається все ж таки одержати інформацію від офіційних осіб у Германії.

Коментуючи, інформацію в ЗМІ про те, що представники прокуратури при земельному суді Франкфурта-на-Майні відмовилися зустрічатися з народним депутатом, головою тимчасової слідчої комісії ВР, Н.ШУФРИЧ зазначив, що «прокуратура, яка є учасником кримінального процесу, не може зустрічатися і обговорювати це питання без узгодження з обвинуваченим (ЛУЦЕНКОМ або його адвокатами). При цьому Н.ШУФРИЧ додав: «Але це не означає неможливості передачі інформації в інший встановлений законом спосіб, що ми зараз і робимо, дотримуючись спеціальних формальностей і процедур».

Як повідомляв УНІАН, 5 травня німецька газета «Більд» повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО із сином 4 травня провели півдня у поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними ЗМІ, їх у стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

12 травня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що німецька поліція безпідставно затримала його і сина, оскільки вони були тверезими.

Син міністра вирішив судитися з газетою "Більд". Він вимагає спростування інформації про нібито перебуванні в аеропорту у складі української делегації в стані алкогольного сп`яніння.

Земельний суд Берліна 22 травня виніс рішення про публічне спростування матеріалів у німецькому виданні www.bild.de.

Відповідно до рішення суду, газета «Більд» протягом двох тижнів, у разі неподання апеляції, повинна виконати рішення Земельного суду Берліна і спростувати неправдиву інформацію, поширену відносно сина міністра – Олександра ЛУЦЕНКА.

26 травня прес-секретар видавництва Axel Springer AG Тобіас ФРЕЛІХ заявив, що видавництво не має наміру публікувати спростування частини статті у газеті “Більд” (Bild) про інцидент за участю Ю.ЛУЦЕНКА і його сина в аеропорту Франкфурта-на-Майні 4 травня.