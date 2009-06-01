НУ-НС заявляє, що ні з ким про коаліцію не домовляється

Фракція НУ-НС не бере участі у жодних переговорах щодо створення нового формату коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

«Ми не ведемо переговори ні про яку коаліцію. Ми до сьогоднішнього дня працюємо у тій коаліції, яка існує», - сказав він.

Водночас він зауважив, що, зважаючи на той обсяг інформації, який з’явилася у ЗМІ, фракція НУ-НС виноситиме це питання на обговорення ради коаліції.

«Не може двох коаліцій існувати одночасно. Це перше питання, яке ми будемо ставити на порядок денний», - сказав М.МАРТИНЕНКО.