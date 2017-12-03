У Києві проходить "марш Саакашвілі", учасники якого вимагають імпічменту президента (фото, відео)

У Києві біля парку Тараса Шевченка почалася акція «Марш за народний імпічмент», організована партією «Рух нових сил» Михеїла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, ведучий зі сцени оголосив, що одна з вимог протестувальників - ухвалення закону про імпічмент президента. “Ми не згодні з тим, що відбувається в державі. І ми вийшли на мирний марш протесту, яким засвідчуємо незгоду з тим курсом, яким ми сьогодні рухаємося в цій державі. І ми вважаємо, що сьогодні необхідний закон про імпічмент - передусім, для того, щоб у нас не було корупції, для того, щоб не було узурпації влади, для того, щоб не було бариг при владі, для того, щоб не було олігархів, які наживаються на нас з вами”, - заявив він.

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Нині біля парку Шевченка перебуває понад 3 тисячі людей. За планом організаторів, який озвучив ведучий зі сцени, маршрут колони такий: бульвар Тараса Шевченка - вулиця Хрещатик - Алея Героїв Небесної сотні - вулиця Шовковична - вулиця Грушевського, а завершиться хода мітингом на Європейській площі.

Учасники акції планують вшанувати пам’ять загиблих учасників Євромайдану на Алеї Героїв Небесної сотні.

Очолюють колону активісти з плакатами, на яких написані обіцянки президента України Петра Порошенка і які, на думку мітингувальників, він не виконав. Ці плакати вони хочуть залишити на вулиці Банковій, де розташована Адміністрація президента України.

Мітингувальники вигукують гасла «Геть бариг!» та «Імпічмент!». Колону супроводжують працівники поліції. Порушень громадського порядку поки не зафіксовано.