Відбулася аудієнція Ющенка у Папи Римського

Розпочалася ще одна зустріч

У Ватикані відбулася аудієнція Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVI. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, після завершення аудієнції розпочалася зустріч В.ЮЩЕНКА з секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ. Як повідомляв УНІАН, Президент України здійснює офіційний візит до Ватикану.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter