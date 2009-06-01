Відбулася аудієнція Ющенка у Папи Римського
14:27, 01 червня 2009Політика
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Розпочалася ще одна зустріч
У Ватикані відбулася аудієнція Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVI.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, після завершення аудієнції розпочалася зустріч В.ЮЩЕНКА з секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.
Як повідомляв УНІАН, Президент України здійснює офіційний візит до Ватикану.
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