Відбулася аудієнція Ющенка у Папи Римського

14:27, 01 червня 2009
Політика
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Розпочалася ще одна зустріч

У Ватикані відбулася аудієнція Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVI.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, після завершення аудієнції розпочалася зустріч В.ЮЩЕНКА з секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України здійснює офіційний візит до Ватикану.

 

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