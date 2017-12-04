НАТО продовжуватиме надавати політичну та практичну підтримку Україні - Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевняє, що НАТО продовжуватиме надавати політичну та практичну підтримку Україні.

Про це він сказав у понеділок на прес-конференції в Брюсселі.

Столтенберг на прохання власного кореспондента УНІАН прокоментував його зустріч з президентом України Петром Порошенком, яка відбулася в Брюсселі 24 листопада.

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«Я зустрічався з президентом Порошенком минулого тижня. Він був у моєму домі. У нас було гарне обговорення викликів, перед якими стоїть Україна, зокрема, зусиль Росії з дестабілізації східної України», - сказав він.

«Я підтвердив мою міцну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, і ми будемо продовжувати надавати політичну та практичну підтримку", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у Брюсселі відбулася зустріч президента України Петра Порошенка і генсека НАТО Йенса Столтенберга.

За підсумками зустрічі у прес-службі глави Української держави поінформували, що Столтенберг запевнив в тому, що «Північноатлантичний альянс залишається разом із Україною і наше партнерство є надійним та міцним». Своєю чергою президент висловив вдячність НАТО за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та допомогу в протидії російській агресії. Також Порошенко додав, що Україна продовжує реалізовувати визначений на законодавчому рівні курс євроатлантичної інтеграції та послідовно реформувати сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.