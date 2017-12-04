НАТО продовжуватиме надавати політичну та практичну підтримку Україні - Столтенберг
Столтенберг розповів про зустріч із президентом України Петром Порошенком минулого тижня.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевняє, що НАТО продовжуватиме надавати політичну та практичну підтримку Україні.
Про це він сказав у понеділок на прес-конференції в Брюсселі.
Столтенберг на прохання власного кореспондента УНІАН прокоментував його зустріч з президентом України Петром Порошенком, яка відбулася в Брюсселі 24 листопада.
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«Я зустрічався з президентом Порошенком минулого тижня. Він був у моєму домі. У нас було гарне обговорення викликів, перед якими стоїть Україна, зокрема, зусиль Росії з дестабілізації східної України», - сказав він.
«Я підтвердив мою міцну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, і ми будемо продовжувати надавати політичну та практичну підтримку", - наголосив Столтенберг.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у Брюсселі відбулася зустріч президента України Петра Порошенка і генсека НАТО Йенса Столтенберга.
За підсумками зустрічі у прес-службі глави Української держави поінформували, що Столтенберг запевнив в тому, що «Північноатлантичний альянс залишається разом із Україною і наше партнерство є надійним та міцним». Своєю чергою президент висловив вдячність НАТО за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та допомогу в протидії російській агресії. Також Порошенко додав, що Україна продовжує реалізовувати визначений на законодавчому рівні курс євроатлантичної інтеграції та послідовно реформувати сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО.