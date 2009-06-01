Ющенко готовий подати у відставку?

Щоб перешкодити створенню коаліції БЮТ і Партії регіонів, а також внесенню змін до Конституції, наступові на демократію та можливому введенню "диктатури двох", Президент України може добровільно скласти свої повноваження. Про це "Главреду" стало відомо з джерел у Секретаріаті голови держави.

За словами джерела, Віктор Ющенко категорично настроєний перешкодити такому союзові і має намір піти на крайні заходи. "У разі дострокового припинення повноважень Президента, в 90-денний термін, згідно з Конституцією, повинні будуть відбутися прямі вибори Президента", - зазначило джерело.

Раніше Ющенка заявив, що справжньою метою створення нової коаліції є внесення змін до Конституції України, зокрема, відміна прямих виборів Президента. «Це загроза демократичним цінностям, проголошення антиєвропейського курсу України», - заявив глава держави. Ющенко додав, що у разі ухвалення такого рішення його можна буде назвати не інакше як конституційним переворотом.