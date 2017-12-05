Біля будинку Саакашвілі пролунали постріли

Поблизу будинку екс-очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі сталися сутички. Також було чути постріли.

Як повідомляє Громадське з місця подій, поліція застосувала силу.

Одна людина затримана, у неї пошкоджена рука.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі затримали.

Оновлено. Автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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