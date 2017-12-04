Законопроект про реінтеграцію Донбасу розглядатиметься наступного пленарного тижня - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів парламенту лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк обурився, що з порядку денного зник законопроект щодо реінтеграції Донбасу.

Читайте такожУ законопроекті про реінтеграцію Донбасу згадки "ЛДНР" замінять іншим терміном - нардеп

На це Парубій повідомив: “Після консультацій, в тому числі з дипломатами, я хочу вам сказати, що рекомендується законопроект №7163 наступного тижня, і, можливо, навіть почати з нього пленарний тиждень. Бо він досить масштабний, має близько 700 поправок. Це (розгляд – УНІАН) займе, можливо, навіть повний день для цього законопроекту”.

Так, додав спікер, є рекомендація, щоб цей законопроект розглядався у спокійній атмосфері, а не у “передбюджетній атмосфері”.