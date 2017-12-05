В центрі Києва прихильники Саакашвілі будують барикаду з розібраної бруківки
На даний момент на розі вулиць протестувальники продовжують блокувати автомобіль, в якому, за словами протестувальників, знаходиться Саакашвілі.
На вулиці Трьохсвятительській навпроти Українського дому прихильники екс-голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі розбирають бруківку на проїжджій частині дороги та роблять з неї барикаду.
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Як передає кореспондент УНІАН, на розі Трьохсвятительської та Костьольної періодично виникають сутички між правоохоронцями та мітингувальниками.
На даний момент на розі вулиць протестувальники продовжують блокувати автомобіль, в якому, за словами протестувальників, знаходиться Саакашвілі.
Протестувальників, своєю чергою, блокує кордон правоохоронців.
Періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають невеликі сутички.