В центрі Києва прихильники Саакашвілі будують барикаду з розібраної бруківки

На вулиці Трьохсвятительській навпроти Українського дому прихильники екс-голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі розбирають бруківку на проїжджій частині дороги та роблять з неї барикаду.

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Як передає кореспондент УНІАН, на розі Трьохсвятительської та Костьольної періодично виникають сутички між правоохоронцями та мітингувальниками.

На даний момент на розі вулиць протестувальники продовжують блокувати автомобіль, в якому, за словами протестувальників, знаходиться Саакашвілі.

Протестувальників, своєю чергою, блокує кордон правоохоронців.

Періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають невеликі сутички.