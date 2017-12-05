Саакашвілі своєрідно відповів на обвинувачення ГПУ: Порошенко чистив туфлі Януковича

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі після втечі з-під варти виступив перед будівлею Верховної Ради.

Він прокоментував звинувачення від ГПУ у співпраці з олігархом-втікачем Сергієм Курченком, оприлюднені генпрокурором Юрієм Луценком, передає ТСН.

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"Я звинувачую Луценка і СБУ в провокації, підтасуванні фактів, створенні фейкових записів, про які я попереджав кілька днів тому. Є спеціальний департамент, який очолює Коваленко. Про які зв’язки з "Партією регіонів" може йтися. Порошенко був засновником "Партії регіонів". Порошенко чистив туфлі Януковича. Вони здійснили найбруднішу провокацію у стилі ФСБ. Вони помилились: Україна – не Росія. Порошенко ніколи не стане Путіним, тому що український народ – волелюбний", - сказав екс-президент Грузії.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради, де планується його виступ.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.