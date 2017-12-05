Соратники Саакашвілі у Верховній Раді мають скласти мандати - голова фракції БПП

Після оприлюднення доказів фінансування протестних акцій Міхеіла Саакашвілі командою екс-президента Віктора Януковича, соратники грузинського політика з числа народних депутатів фракції БПП мають припинити свої повноваження.

Про це журналістам у парламенті заявив голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

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"На моє переконання, після оприлюднення матеріалів Генеральної прокуратури та Служби безпеки, соратники Саакашвілі з числа народних депутатів мають скласти мандати. Якщо вони працюють за гроші Януковича, на словах відстоюють майбутнє України, а кожного дня отримують цю платню, – це є не гідним народного депутата України", – заявив Голова фракції.

Артур Герасимов зазначив, що фракція БПП визнає право політика на помилку. Він зауважив, що якщо парламентарі визнають свою помилку, то “ми готові визнавати і далі, що вони є членами нашої фракції”.

"Тому я звертаюсь до тих політиків, кого сьогодні назвав Генеральний прокурор. Можливо вони помилилися, можливо, вони не знали, хто такий Саакашвілі, можливо вони отримували гроші Курченка і не знали, що це гроші Курченка. Якщо вони визнають свою помилку, ми готові і далі визнавати їх членами нашої фракції. Якщо вони цієї помилки не визнають, то я обов’язково зберу фракцію і вже на цьому тижні ми з колегами будемо приймати відповідні рішення", - сказав Герасимов.

"Хочу звернути увагу, що фінансування акцій Сакашвілі з Росії – це тільки один епізод в російському сценарії повалення влади в Україні "Російська зима". Це ключовий момент, який я почув в доповіді Генерального прокурора. Зараз правоохоронні органи України займаються і іншими елементами цього плану, для того, щоб не дозволити країні-агресору розкачати ситуацію всередині країни", - заявив Артур Герасимов.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання народними депутатами діям правоохоронців, які затримували Саакашвілі.

Пізніше, під час виступу у ВР, Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів у справі втечі Саакашвілі.

За словами генпрокурора, серед них – діючі народні депутати: Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко та Віктор Чумак.