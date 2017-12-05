У БПП вимагають пояснень від депутатів-антикорупціонерів через їх участь у мітингу Саакашвілі

Фракція БПП у Верховній Раді вимагає від нардепів Заліщук, Лещенка та Найема пояснити їх участь у сьогоднішніх акціях протесту на підтримку Міхеїла Саакашвілі.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві ради фракції Партії “Блок Петра Порошенка” у Верховній Раді.

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"Рада фракції Партії “Блок Петра Порошенка” звертається до членів фракції Світлани Заліщук, Сергія Лещенка, Мустафи Найема, які були співорганізаторами та активними учасниками так званих акцій протесту під керівництвом Міхеїла Саакашвілі: Ми вимагаємо публічно пояснити всьому українському суспільству, виборцям, які віддали за вас свої голоси, свою позицію і мотивацію при підбурюванні українських громадян до акцій протесту, що були організовані за вкрадені у громадян гроші", - йдеться в повідомленні.

У заяві БПП також висловлюється вдячність СБУ та Генпрокуратурі "за оперативну, злагоджену роботу, завдяки якій, українське суспільство отримало переконливі докази співпраці Міхеіла Саакашвілі з командою Віктора Януковича".

"Акції протесту мали не меті одне – державний заколот, дискредитацію України, народу, влади, правоохоронних структур", - наголосили у фракції БПП.

У заяві зазначається, що оцінку антидержавницької діяльності Саакашвілі та його команди невдовзі дасть український суд.

"Своїх колег ми закликаємо покаятись і визнати свою помилку. В противному випадку, у фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, членами якої ви є, будуть всі підстави вважати, що з самого початку своєї депутатської діяльності ви керувалися єдиною метою: задоволення своїх власних амбіцій, навіть шляхом зради України на користь Росії, яка прагне знищити нас як незалежну, суверенну європейську державу", - йдеться в заяві фракції БПП.

Також БПП просить Заліщук, Лещенка та Найема надати свідчення правоохоронним органам, які допоможуть якнайшвидше завершити слідство і притягнути всіх причетних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання народними депутатами діям правоохоронців, які затримували Саакашвілі.

Пізніше, під час виступу у ВР, Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів у справі втечі Саакашвілі.

За словами генпрокурора, серед них – діючі народні депутати: Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко та Віктор Чумак.