Під час сутичок у центрі Києва "псевдожурналіст" дістав ножа - МВС (відео)

5 грудня поліція затримала чоловіка, який під час сутичок у центрі Києва дістав у натовпі ножа. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор департаменту з комунікацій МВС Артем Шевченко.

Він назвав затриманого Ігоря Рудича "псевдожурналістом". За словами Шевченка, чоловік під час затримання встиг викинути ножа й почав викрикувати, що він - журналіст.

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"Шановні журналісти, висвітлюючи буремні події на вулицях, ніколи не робіть так, як цей правопорушник і псевдожурналіст: взяв із собою ніж, дістав його, хотів застосувати, а коли підлеглі Юрія Зозулі його законно, але жорстко почали затримувати, - скинув і почав волати "У мєня нєт ножа, я журналіст!", - написав директор департаменту з комунікацій МВС.

У свою чергу, на своїй сторінці у Facebook Рудич написав, що він намагався показати поліцейським своє посвідчення, але "стяжку на руку одягли, що сльози текли".

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.