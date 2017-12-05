Узяли в кільце: з'явилося відео, як Саакашвілі знімали з даху

Затриманого екс-главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі правоохоронцям довелося знімати з даху, куди він забрався через обшуки в його квартирі.

Зокрема, відео опублікував прокурор Владислав Куценко в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, вранці у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі, силовики провели обшуки.

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Пізніше силовики затримали Саакашвілі і посадили в автомобіль, проте близько 100 мітингувальників заблокували проїзд цього авто. Їм вдалося витягнути його з автомобіля і тепер Саакашвілі разом з прихильниками рушили по вулиці Костьольній у бік Майдану Незалежності.