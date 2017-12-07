Маразм крепчал: суд на прохання адвокатів Насірова зобов'язав прокурорів зачитати 800 сторінок обвинувального акту

Адвокати відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на засіданні Шевченківського райсуду Києва наполягли на зачитуванні повного тесту обвинувального акту, який налічує 800 сторінок.

Про це "Центр протидії корупції" повідомляє на своїй сторінці у Facebook. "Шевченківський суд Києва, де слухається справа Насірова, видав якусь космічну жесть. На прохання захисту суд (судді Бугіль, Щебуняєва та Хардіна) зобов'язав прокурорів зачитати повний текст обвинувального акту! На секундочку, це 800 сторінок", - сказано у дописі.

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Також у ЦПК прогнозують, що з огляду на великий обсяг обвинувального акта, та через те, що суд не поспішає розглядати справу, справа Насірова слухатиметься дуже довго.

"Прокурор за годинку встиг прочитати 29 сторінок, після чого суд зупинив засідання, бо їм потрібно слухати інші справи. Таким темпом прокурор буде близько року читати один лише обвинувальний акт, бо наступне засідання запланували аж на 19 січня 2018 року", - зазначається у дописі.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва почав розгляд по суті справи проти Насірова, якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем та у службовому підробленні, а також проти його підлеглого, керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова - за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду обвинувальний акт проти Насірова та Новікова.

Слідство вважає, що Насіров впродовж ‎2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань трьом ТОВ. Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури та законних підстав, що спричинило державі збитки у розмірі близько 2 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Насірова та керівника Департаменту погашення боргу ДФС було завершено 28 липня.

Як повідомляв УНІАН, Насіров носитиме браслет ще до 14 грудня, але матиме можливість виїжджати з Києва.