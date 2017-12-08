Лавров порівняв місію миротворців ООН на Донбасі з "окупаційною адміністрацією"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що США пропонують ввести на окупований Донбас «адміністрацію ООН». Як повідомили УНІАН у прес-службі російського зовнішньополітичного відомства, про це Лавров сказав напередодні пізно ввечері за підсумками переговорів із держсекретарем США Рексом Тіллерсоном на полях Ради міністрів закордонних справ країн - учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Vienna. OSCE Ministerial. #UA FM Lavrov calls the initiative to deploy the UN peacekeeping mission in Donbas "an intention to create an occupation administration" there. I believe that the occupation administration is already there. That's #Russian occupation administration. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 7, 2017

Зокрема, глава МЗС наголосив, що стосовно України у США і Росії «ще менше співпадаючих підходів», ніж із врегулювання в Сирії.

«Те, що ми почули від представника США Курта Волкера, - це зовсім протилежний підхід. Він полягає в тому, щоб, не зациклюючись на питаннях особливого статусу Донбасу, амністії, підготовки виборів через прямий діалог Києва, Донецька і Луганська, насамперед ввести туди, по суті, оонівську адміністрацію, яка керуватиме всім тим, що відбувається в проголошених «ДНР» і «ЛНР», - сказав Лавров.

На заяви Лаврова відповів голова МЗС України Павло Клімкін, який заявив, що окупаційна адміністрація РФ на Донбасі вже присутня.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада Клімкін повідомив, що Україна, США і Німеччина мають фактично готовий проект резолюції ООН про миротворчу місію на Донбасі. У вересні Клімкін заявляв, що в процесі підготовки до розміщення миротворців на Донбасі Рада безпеки ООН має ухвалити не одну резолюцію. За його словами, перша резолюція буде «технічною», в якій необхідно визначити кінцеву мету, якої треба досягти в результаті розміщення миротворців на Донбасі. Наступним кроком мають стати консультації щодо мандата місії миротворців.

Також голова МЗС заявляв, що миротворча місія ООН сприятиме роззброєнню бойовиків і підготовці до проведення виборів на Донбасі.