Затриманий Саакашвілі закликав українців завтра вийти на акцію "За імпічмент"

Затриманий вчора силовиками екс-голова Одеської ОДА, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі закликав українців завтра у Києві взяти участь в акції «За імпічмент».

Про це йдеться у оприлюдненому у Facebook зверненні Саакашвілі.

«Шановні українці! Барижна влада мене заарештувала за брехливими звинуваченнями. Таким чином вони хочуть залякати вас. Не бійтеся нічого, сміливо виходьте на мирну недільну акцію "За імпічмент!". Разом захистимо Україну від корупції та свавілля», - зазначив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня у Києві відбувся «Марш за народний імпічмент», організований партією «Рух нових сил». У марші взяли участь понад 5 тис. осіб.

Вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі.

Того дня генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

Читайте такожУ Мережі опублікували постанову прокурора про затримання Саакашвілі

6 грудня стало відомо, що Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ. Як повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький, Саакашвілі оголосив голодування.