Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк запевняє, що правоохоронці не перешкоджатимуть проведенню мирних акцій протесту й завжди готові до активної співпраці та порозуміння з учасниками таких заходів.

Про це Шкіряк написав у Facebook, коментуючи заклик затриманого вчора силовиками екс-голову Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі вийти завтра на марш «За імпічмент».

«Можна завжди сміливо виходити на мирний протест, марш чи мітинг. Це наше святе конституційне право і ми повинні його реалізовувати. Підрозділи МВС завжди будуть пильно охороняти громадський порядок, охороняти протестуючих і усіляко сприяти нормальному проведенню мирних акцій протесту для висловлення власної політичної позиції. При потребі правоохоронці завжди прийдуть на допомогу своїм громадянам, що є учасниками таких акцій», - зазначив Шкіряк.

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При цьому він додав, що лідер партії «Рух нових сил» та особи з його оточення спонукають людей до агресивних дій стосовно правоохоронців.

«А от боятися потрібно таких провокаторів як сам Саакашвілі і його кримінальне оточення. Саме вони, підло маніпулюючи свідомістю громадян, штовхають їх на агресію проти правоохоронців, відверто штовхають на скоєння злочинів і різних протиправних дій. І все це виключно задля реалізації своїх ганебних планів. А люди для них просто «человекочасы», механізм досягнення мети. Тут головна проблема», - написав Шкіряк.

«А мирний марш, мітинг чи мирний протест - тільки за! Завжди готові до активної співпраці і до цілковитого порозуміння з учасниками таких заходів. Ми ж не при Януковичі в Україні чи Саакашвілі в Грузії живемо. Силовий розгін мирних демонстрацій, побиття і вбивства активістів - це їхнє життєве і політичне кредо. Обидва діяли саме так. Тому вони й порозумілися між собою. Один гроші - інший провокації і безлади», - додав Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де мешкає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникли сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі.

Того дня генпрокурор Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

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Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

6 грудня стало відомо, що Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ. Як повідомив його адвокат Руслан Чернолуцький, Саакашвілі оголосив голодування.