Миротворча місія ООН на Донбасі навряд чи буде реалізована - екс-помічник держсекретаря США

Американський експерт, колишній помічник держсекретаря США Девід Крамер заявив, що пропозиція Росії щодо миротворців сильно відрізняється від того, що раніше запропонувала Україна. На його думку, нічого не змінюється, Путін хоче дестабілізувати Україну, щоб Захід втратив до неї інтерес. Про це він повідомив виданню "Сегодня".

За його словами, він скептично ставиться до того, що до своїх "виборів" у березні у російської сторони з'явиться інтерес до вирішення цього питання.

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"Фактично пропозиція Росії щодо миротворців навіть не стартова, це несерйозний спосіб покласти край бойовим діям. Воно просто відокремлює Донбас від решти України і нічого не принесе для відновлення міжнародно-визнаного українсько-російського кордону. Тому у мене немає великих надій на миротворчу місію на Донбасі – навряд чи це станеться. Я вважаю, що найкращий спосіб – посилювати санкції проти путінського режиму до тих пір, поки він не почне поважати територіальну цілісність і суверенітет України і не виведе свої війська, та надати Україні летальну зброю, щоб допомогти їй захистити себе", – вважає Девід Крамер.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що США пропонують ввести на окупований Донбас «адміністрацію ООН».