Біля СІЗО, де перебуває Саакашвілі, перекрили вулицю

Вулиця Мазепи від ночі перекрита для руху приватного транспорту, нею рухається лише транспорт правоохоронців.

Поблизу цієї вулиці - на Аскольдовому провулку - у СІЗО наразі перебуває політик Міхеїл Саакашвілі, йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.

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Сьогодні ввечері спливає термін тримання під вартою лідера "Руху нових сил". Протягом дня політика мають доправити до суду, щоб обрати для нього запобіжний захід. Втім біля ізолятора СБУ зібралися прихильники політика, які мають намір заблокувати виїзд, аби не допустити суду.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня у Києві відбувся мітинг на підтримку затриманого лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Учасники акції пройшли від парку ім. Тараса Шевченка до Майдану Незалежності, де відбулося віче. За різними підрахунками, в мітингу взяли участь від 2,5 до 8 тис. осіб. Охорону правопорядку забезпечували близько тисячі правоохоронців.

Потім частина учасників мітингу пішла під будівлю СБУ в Аскольдовому провулку, де перебуває Саакашвілі. Там, крім іншого, люди пошкодили вітрину магазину "Рошен".