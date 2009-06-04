Герман: все обговорене і все погоджене
12:48, 04 червня 2009Політика
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Угоду нардеп радить підписати після Трійці
Заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що на даний час погоджено вже всі документи щодо створення нового формату коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Все обговорене і все погоджене, очевидно», - сказала вона.
Тепер, за словами Г.ГЕРМАН, залишається питання лише в тому, приймати рішення про створення нового формату коаліції чи не приймати.
Відповідаючи на запитання, коли може бути підписана коаліційна угода, Г.ГЕРМАН зауважила, що у зв’язку зі святами (7 червня – Трійця) краще б це було зробити наступного тижня.
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