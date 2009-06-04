Конференція: «Досвід Німеччини - для створення національного українського стандарту ЖКГ”

14:35, 04 червня 2009
Політика
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10 червня о 9.00 у Києві («Президент Готель», вул. Госпітальна, 12) пройде конференція  на тему: «Досвід Німеччини  - для  створення національного українського стандарту ЖКГ”.

У ході заходу губернатори та мери міст,  представники міністерств і відомств, експерти в галузі ЖКГ будуть ознайомлені з досвідом реорганізації житлово-комунального господарства  Східної Німеччини, який пропонується за основу для проведення модернізації ЖКГ на території України. Учасникам  конференції буде надано інформацію про можливості фінансування і плановані пілотні  проекти в Україні. 

Учасники й запрошені: Міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО, правління SIV.AG Андреас ЛЕЙМАНН, керівник напряму СНД компанії SIV.AG  Ігор СЕДОВ, глава комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики Володимир РИБАК, професор доктор Гюнтер КРАУЗЕ,  глава госкомпідприємництва України Олександра КУЖЕЛЬ, начальник ГУ комунального господарства Києва Михайло ШПАРИК.

Ініціатор проведення конференції - німецька компанія SIV.AG. Захід відбудеться за підтримки Міністерства житлово-комунального господарства України.

О 12.00 в рамках конференції відбудеться прес-конференція.

Акредитація за тел. (044) 270-56-86, (097) 215-67-94

 

 

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