Конференція: «Досвід Німеччини - для створення національного українського стандарту ЖКГ”

10 червня о 9.00 у Києві («Президент Готель», вул. Госпітальна, 12) пройде конференція на тему: «Досвід Німеччини - для створення національного українського стандарту ЖКГ”.

У ході заходу губернатори та мери міст, представники міністерств і відомств, експерти в галузі ЖКГ будуть ознайомлені з досвідом реорганізації житлово-комунального господарства Східної Німеччини, який пропонується за основу для проведення модернізації ЖКГ на території України. Учасникам конференції буде надано інформацію про можливості фінансування і плановані пілотні проекти в Україні.

Учасники й запрошені: Міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО, правління SIV.AG Андреас ЛЕЙМАНН, керівник напряму СНД компанії SIV.AG Ігор СЕДОВ, глава комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики Володимир РИБАК, професор доктор Гюнтер КРАУЗЕ, глава госкомпідприємництва України Олександра КУЖЕЛЬ, начальник ГУ комунального господарства Києва Михайло ШПАРИК.

Ініціатор проведення конференції - німецька компанія SIV.AG. Захід відбудеться за підтримки Міністерства житлово-комунального господарства України.

О 12.00 в рамках конференції відбудеться прес-конференція.

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