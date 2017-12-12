Чиновниця ДМС, яку "провокував на хабар" агент НАБУ, мешкає у квартирі за 3 мільйони гривень (відео)

Заступниця голови ДМС Діна Пімахова, якій «намагався дати хабар» спецагент НАБУ проживає у «маминій» квартирі за 3 мільйони грн та їздить на «бабусиній» Тойоті.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні «Наших грошей».

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Журналісти з’ясували, що у 2007 році Пімахова переїхала до Києва та придбала у кредит однокімнатну квартиру у звичайній багатоповерхівці, гроші за яку планувала віддати у 2029 році. Проте зараз заступниця голови ДМС проживає в одній зі столичних новобудов, ціни за квартири в якій в середньому 3-4 мільйони гривень. Однак квартира належить не їй, а матері Пімахової, яка працює директором одного з дитячих садків у Запорізькій області.

«Це мамина квартира. Вона придбана в 2012 році за рахунок… Тобто вона у власності мами з 2012 року. Все», - розповіла журналістам Пімахова.

Також зазначається, що заступниця голови ДМС їздить на автомобілі Порше, який не відображений у декларації чиновниці.

Нагадаємо, 29 листопада у ДМС повідомили про затримання агента НАБУ під час спроби дати хабар заступниці голови відомства Діні Пімаховій. Під час спроби передати першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч долларів США, агент НАБУ був затриманий на місці скоєння злочину співробітниками СБУ.

Згодом НАБУ оприлюднили відео на, якому чиновниця обіцяє за 30 тисяч долларів незаконно оформити громадянство іноземцю.