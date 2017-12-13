Суд дозволив екстрадованому з Панами Каськіву знову їздити за кордон (відео)

Печерський районний суд міста Києва повернув колишньому керівнику Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України часів президента Віктора Януковича Владиславу Каськіву закордонний паспорт.

Про це йдеться в ухвалі суду від 7 грудня, яка оприлюднена на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень 12 грудня. В ухвалі зазначається, що 1 листопада у справі Каськіва було в повному обсязі внесено заставу в сумі 160 тис. грн.

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Каськів був зобов'язаний прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; повідомляти про зміну свого місця проживання; здати на зберігання слідчому або іншій уповноваженій особі свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

"Захисник та обвинувачений просили відмовити в задоволенні клопотання в частині передачі уповноваженій особі свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, мотивуючи необхідністю виїзду за кордон для догляду за малолітньою дитиною", - йдеться у тексті.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах строків досудового розслідування до 19 грудня включно строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді від 1 листопада, а саме: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду та повідомляти про зміну свого місця проживання.

"Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для продовження такого обов'язку як передача на зберігання до відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що дають право на виїзд із України та в'їзд в Україну", - зазначається в ухвалі суду.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада, екс-керівник Держінвестпроекту Владислав Каськів був екстрадований з Панами в Україну. За даними ГПУ, Каськів підозрюється у заволодінні у 2012 році у змові з іншими особами засобами з держбюджету на суму близько 7,5 млн грн.

У той же день Печерський райсуд Києва обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 160 тис. грн. Пізніше генпрокурор заявив, що Каськів перерахував до держбюджету майже 7,5 млн грн завданих державі збитків.

Довідка УНІАН. Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України в 2010-2014 роках.

18 серпня 2016 року Луценко повідомив про затримання Каськіва панамськими правоохоронцями. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Каськів вивів з України 255 млн грн.

В серпні 2016 року заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що ГПУ направила в Панаму клопотання про екстрадицію Каськіва. У березні цього року влада Панами відмовили Каськіву у наданні статусу політичного біженця.