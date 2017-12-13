Сенатор-співавтор документу про військову допомогу Україні пояснив її деталі

Сенатор Роб Портман - який є співавтором положення щодо України у підписаному президентом США Трампом законі, що передбачає асигнування на суму $700 млрд на оборонні цілі США - у спеціальній заяві на своєму сайті навів подробиці щойно схваленого офіційного документу. Портман - співзасновник та співголова групи підтримки України у Сенаті США, передає Голос Америки.

Читайте такожУкраїна вже отримує від США оперативно-тактичну зброю - ЧалийЗокрема, підписаний президентом США військовий бюджет ухвалює виділення $350 млн безпекової допомоги Україні, "включно з летальним та нелетальним озброєнням, військовою підготовкою та технічною допомогою".

Вперше, поправки за авторства Портмана, які нині набули статусу закону, передбачають підтримку, спрямовану на посилення українського флоту, який сильно постраждав після захоплення Росією Криму. Поправки також прив'язують надання підтримки з боку США до прогресу за ключовими реформами, включно зі встановленням контролю громадськості за військовими, кооперацією та координацією зусиль українського парламенту щодо нагляду за діяльністю Міністерства оборони України та збройних сил, покращення у царині збереження високої боєготовності (sustainment capabilities - ред.), обліку майна та гарантування безпеки чутливих закордонних безпекових технологій. Цьогорічний безпековий пакет допомоги Україні відповідає рамкам, встановленим за допомогою попередніх правок Портмана у військових бюджетах США 2016 та 2017 років", - йдеться у заяві на сайті сенатора Портмана.

Також звертається увага на те, що підписаний президентом США закон продовжує попередні зусилля Портмана, спрямовані на забезпечення України "інструментами, необхідними для того, щоб відповісти на агресію Росії" за допомогою наступних кроків:

Допомога розрахована на два роки, що надає Міноборони та Держдепу США достатньо часу для того, щоб виділити та витратити кошти, які авторизуються для них у рамках закону;

Уточнення того факту, що допомога прив'язана до виконання Україною певних вимог, а також деталізації методології оцінки прогресу України у царині необхідних інституційних реформ в обороні. Ключові вимоги щодо покращення тепер включають підтримку боєготовності, облік майна та прогрес у сфері покращення безпеки чутливих, або захищених патентами закордонних оборонних технологій. Міноборони США також забов'язується розробити чітку методологію засвідчення прогресу України;

Долучення радарів ППО та РЛС берегової оборони, технологій морських мін та засобів протидії таким мінам, засобів прибережної та берегової оборони (littoral and coastal defense craft) до переліку авторизованої допомоги США. Ці доповнення віддзеркалюють найнагальніші потреби українських військових, які не задовольнили у попередніх бюджетах - як-от протитанкові озброєння, безпечні засоби комунікацій та контрбатарейні радари.

Спрощення використання допомоги США на покриття медичних та немедичних витрат, пов'язаних із доглядом за пораненими українськими військовими, а також - полегшення ширшої медичної підготовки та допомоги українцям з боку США.