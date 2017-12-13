Комітет канадського парламенту рекомендує надати Україні летальну зброю

10:53, 13 грудня 2017
Політика
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Серед інших рекомендацій - Канада повинна підтримати введення миротворчої місії ООН на Донбас і ввести безвізовий режим для українців.

Фото УНІАН

Комітет парламенту Канади з питань оборони рекомендує надати Україні летальну зброю, щоб підвищити можливості української армії в протистоянні з Росією.

Читайте такожМЗС Канади веде перемовини з міжнародними партнерами щодо миротворчої місії на ДонбасіПро це йдеться у відповідному документі комітету під назвою "Канадська підтримка України в період кризи і збройного конфлікту".

Там зазначається, що Канада повинна підтримати пропозицію про миротворчу місію ООН на Донбасі. Також пропонується ввести безвізовий режим для українців. "Рішення Канади щодо надання підтримки Україні відображає давні відносини, які об'єднують дві країни", - йдеться в документі. Однак, рекомендації комітету не є обов'язковими для виконання урядом.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, в якому передбачається $350 млн допомоги Україні. Крім того, закон санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру і істотно розширює параметри підтримки України з боку США у галузі безпеки і оборони.

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Теги: #канада місію оон#канада зброя україні