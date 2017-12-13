Комітет канадського парламенту рекомендує надати Україні летальну зброю

Комітет парламенту Канади з питань оборони рекомендує надати Україні летальну зброю, щоб підвищити можливості української армії в протистоянні з Росією.

Читайте такожМЗС Канади веде перемовини з міжнародними партнерами щодо миротворчої місії на ДонбасіПро це йдеться у відповідному документі комітету під назвою "Канадська підтримка України в період кризи і збройного конфлікту".

Там зазначається, що Канада повинна підтримати пропозицію про миротворчу місію ООН на Донбасі. Також пропонується ввести безвізовий режим для українців. "Рішення Канади щодо надання підтримки Україні відображає давні відносини, які об'єднують дві країни", - йдеться в документі. Однак, рекомендації комітету не є обов'язковими для виконання урядом.

#BREAKING The Parliamentary defense committee recommends provision of lethal weapons to Ukraine IF Kyiv gets serious on anti-corruption. Visa-free travel for Ukrainians also recommended https://t.co/w3KVdTOfGZ#cdnpoli#ukrainepic.twitter.com/14znkrf4hH — Michael Bociurkiw (@mikeybbq) December 13, 2017

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, в якому передбачається $350 млн допомоги Україні. Крім того, закон санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру і істотно розширює параметри підтримки України з боку США у галузі безпеки і оборони.