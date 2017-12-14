ГПУ не підозрює Саакашвілі в організації перевороту за гроші Курченка - Луценко

Генпрокуратура не підозрює Міхеіла Саакашвілі в організації перевороту за гроші Курченка. "Ми підозрюємо його в сприянні".

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив генеральний прокурор Юрій Луценко, відповідаючи на запитання чи була інша кваліфікація, окрім організації перевороту за гроші Курченка і ФСБ, коли до Міхеіла Саакашвілі прийшли слідчі на Костьольну.

«Ми не підозрюємо Міхеіла Саакашвілі. Ми підозрюємо його праву руку Северіона Дангадзе у спробі перевороту та фінансуванні такої спроби. Самого Саакашвілі ми підозрюємо лише в сприянні членам злочинного угрупування Курченка-Януковича», – пояснив Луценко.

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За словами Генпрокурора, Міхеіла Саакашвілі прийшли затримувати співробітники СБУ, бо вони ведуть слідство.

«Слідство в цій справі веде СБУ. Тому слідчі служби прийшли затримати направити до слідства. Фактично він відмовився, втікши з автомобіля. Після цього він переховувався в різних місцях і був затриманий, після оголошення в розшук, співробітниками Національної поліції», – підсумував Луценко.

Нагадаємо, 5 грудня генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-конференції оприлюднив записи розмов екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі із соратником екс-президента України Віктора Януковича, українським бізнесменом–втікачем Сергієм Курченком та соратників Саакашвілі з довіреною особою Курченка.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі звинувачення відкидає.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.