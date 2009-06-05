Яценюк каже, що Тимошенко і Янукович формують стадо

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК не виключає, що в результаті створення коаліції Партії регіонів і БЮТ сформується певна група народних депутатів, яка не підтримуватиме цю коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам під час брифінгу на Форумі переможців програми «Простір змін» фонду Арсенія Яценюка «Open Ukraine» («Відкрий Україну»), коментуючи зміни до Конституції України, які пропонують БЮТ та Партія регіонів.

А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що не усі парламентарії підтримають запропоновані зміни до Конституції. «Я переконаний, що здорова частина українських парламентаріїв, враховуючи, що вони є членами своїх партій і мають відповідну ідею та ідеологію, відмовляться голосувати, - сказав він. - А інша частина усвідомить свою роль і побачить, що їм просто немає місця у новій Конституції.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ “хочуть перетворити депутатів на стадо”.

«Фактично з депутатів формують стадо, і це закріплюється на конституційному рівні. У нас парламент - це закрите акціонерне товариство, яке має свого керівника і своїх акціонерів», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.