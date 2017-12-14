Турчинов закликав НАТО зняти штучні обмеження у питанні надання Україні летального озброєння

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зняти штучні обмеження у питанні надання Україні летального озброєння.

Як повідомили УНІАН у перс-службі РНБО, про це він заявив під час виступу на засіданні Комісії Україна-НАТО.

За словами Турчинова, Україна зацікавлена в активному розвитку військово-технічного співробітництва з НАТО і державами-членами Альянсу.

Водночас секретар РНБО наголосив, що «вже перезріла необхідність політичного рішення держав Альянсу щодо зняття штучних обмежень, надання Україні озброєнь, зокрема і летальних, для оснащення Збройних сил, інших структур сектору безпеки і оборони».

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Турчинов заявив, що Україна готова до подальшого розширення і поглиблення співпраці з НАТО та країнами Альянсу на двосторонній основі.

За його словами, йдеться про надання державами НАТО експортних ліцензій на постачання товарів військового призначення до України, і зокрема, летальної дії.

Також мова йде про участь іноземних партнерів у модернізації існуючих або спільне створення нових зразків озброєння і техніки для оснащення Збройних сил України з використанням технологій та комплектуючих західних виробників, про досягнення українськими підприємствами стандартів Альянсу з виробництва оборонної продукції для участі у проектах щодо забезпечення потреб збройних сил держав-членів НАТО, про надання консультативно-дорадчої допомоги з питань використання офсетних механізмів, про захист інтелектуальної власності, про створення центру з проведення сертифікації озброєння і військової техніки, які виготовляються українськими підприємствами відповідно до стандартів НАТО, а також про інвестування у розвиток українського оборонно-промислового комплексу.

«Україна була і залишається надійним партнером НАТО. Розвиток відносин особливого партнерства посилить нашу спільну безпеку, а майбутнє членство України в Альянсі стане запорукою миру і стабільності у Східній Європі і євроатлантичному просторі загалом», - підсумував Турчинов.