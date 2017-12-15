ГПУ не знайшла порушень у деклараціях Ляшка, Хомутинніка та ще 4 депутатів

Генеральна прокуратура Україна не встановила фактів умисного ухилення від сплати податків в діях шести народних депутатів України і закрила кримінальні провадження стосовно них.

Як повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, йдеться про Володимира Бандурова (група "Воля народу"), Станіслава Березкіна (група "Партія "Відродження"), Андрія Журжія (фракція "Об'єднання "Самопоміч"), Олега Ляшка (голова фракції "Радикальна партія"), Олександра Урбанського (фракція "Блок Петра Порошенка") та Віталія Хомутинніка (співголова групи "Партія "Відродження").

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"За ініціативи прокуратури проведено позапланові податкові перевірки ряду народних депутатів України. Враховуючи, що за результатами податкового аудиту не встановлено фактів умисного ухилення від сплати податків в діях народних депутатів України В. Бандурова, С. Березкіна, А. Журжія, О. Ляшка, О. Урбанського та В. Хомутинніка, кримінальні провадження відносно цих осіб наразі закрито", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відповідного висновку у Генпрокуратурі дійшли після досудового розслідування упродовж ІІ півріччя 2017 року кримінальних проваджень за фактами ймовірного ухилення від сплати податків та зборів народними депутатами, міністрами та іншими особами, що займають особливо відповідальне становище і підпадають під категорію суб’єктів декларування, що зобов’язані подавати декларацію щодо доходів.

Відповідне розслідування проводив Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.