У Путіна прагнуть поступового виходу з Донбасу - екс-посол США в Україні

Російський уряд готовий до поступового виходу з Донбасу через те, що він уже не вартий витрачених зусиль.

Про це заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, пише "Новое время".

"Думаю, переваги, які вони отримали, увійшовши на Донбас, виявилися набагато нижчими за очікувані, а ось ціна цього кроку - досить висока. Кремль не очікував, що США та Європа будуть зберігати санкції так довго", - наголосив він.

За словами Тейлора, санкції є болючими для російської економіки, роблячи Крим і Донбас "дорогим задоволенням" для Росії.

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"Усі ці витрати явно перевищують вигоди, і це відкриває простір для переговорів. Тому я думаю і сподіваюся, що росіяни все-таки розглядають варіанти поступового виходу з Донбасу", - зазначив дипломат, додавши, що, згідно з його інформацією, ця думка обговорювалась в оточенні Путіна ще минулого літа, адже "залишатися на Донбасі - не найкраща ідея".

Також екс-посол США в Україні вважає, що Путін сподівався на нетривалу реакцію США та Євросоюзу через анексію Криму та бойові дії на Донбасі, як це було після війни у Грузії.

"Коли сталася війна у Грузії 2008 року, санкції щодо Росії були нетривалими. Цілком можливо, що, увійшовши до Криму і на Донбас, Путін сподівався отримати таку саму нетривалу реакцію", - сказав він.