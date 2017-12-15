Окупація Криму та частини Донбасу розширила територію для розміщення Росією ядерної зброї - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Нью-Йорку нагадав про порушення Росією Будапештського меморандуму та наголосив, що окупація Росією Криму і частини Донбасу розширила територію для розміщення російської ядерної зброї.

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Про це глава МЗС заявив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку щодо північнокорейської ядерної програми. Він нагадав, що на початку грудня відзначалася 23-та річниця з часу підписання Будапештського меморандуму щодо безпекових гарантій у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року.

Дипломат зазначив, що в обмін за добровільну відмову України від ядерного арсеналу, ядерні держави зобов'язалися поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України. "Підписанти меморандуму також взяли зобов'язання утримуватися від погрози застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності України, а також що жодна зброя ніколи не буде застосована проти України", - наголосив Клімкін.

Він нагадав, що надання гарантій безпеки Україні ядерними державами було передумовою для приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Цей Меморандум було зареєстровано у Секретаріаті ООН відповідно до статті 102 Статуту ООН та завірений генеральним секретарем як міжнародна угода. Проте зобов'язання, вказане у цьому документі, було підступно порушене Росією, однією з країн підписантів та одержувачем ядерної зброї, яка була в Україні до 1994 року", - додав Клімкін.

"В результаті моя країна зазнала фундаментального порушення її кордонів через зневажливе ставлення до норм і принципів міжнародного права, Статуту ООН, Гельсинського заключного акту та ряду інших угод, включаючи Будапештський меморандум", - підкреслив він.

Міністр наголосив, що незаконна окупація Криму та триваюча російська агресія на Донбасі призвели до того, що дослідницький ядерний реактор у Севастополі, два ядерних сховища і більше ніж 1200 радіонуклідних джерел опинилися без належного контролю українського регулятора.

"Ми також повинні не забувати, що триваюча окупація території України ядерною державою призвела де-факто до розширення географічних меж для розміщення ядерної зброї", - зазначив Клімкін.

"Російська військова агресія проти України, а також систематичні провокації її клієнтом Північною Кореєю спровокували небезпечний дисбаланс в існуючій міжнародній системі безпеки, що підриває ефективність та надійність режиму нерозповсюдження. І для того, аби уникнути у світі сповзання до стану беззаконня, ми повинні зберігати єдність, щоби забезпечити дотримання міжнародного права. Ми повинні зберігати єдність, щоби забезпечити відповідальність за порушення, і не має значення, чи порушення були вчинені визнаною у світі ядерною державою, чи тими, хто, на жаль, відчайдушно бажає отримати такий статус, і цього не станеться", - додав він.