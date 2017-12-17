Учасники "Маршу за імпічмент" прийшли до Жовтневого палацу і намагаються прорватися всередину

Частина учасників «Маршу за імпічмент» прийшла до Жовтневого палацу і намагається прорватися всередину. Як передає кореспондент УНІАН, люди кричать: "Нацгвардія, розійдіться", "Ганьба" ("Ганьба").

«Ми зараз йдемо звідси (з Майдану Незалежності, де проходить мітинг, - УНІАН) в Жовтневий палац, і там буде штаб нашої координаційної ради, щоб нас не ганяли не тільки по наметах вночі ...», - заявив Саакашвілі.

При цьому Саакашвілі додав, що народний депутат України Єгор Соболєв вже в Жовтневому палаці.

Саакашвілі підкреслив, що ні про який переворот в країні не йдеться.

«Ми ж не йдемо займати Банкову чи Верховну Раду, ми зараз підемо в Жовтневий палац, і там буде штаб, і після всього цього ми будемо ставити символічні пікети біля ВР і ми будемо діяти», - заявив Саакашвілі.

Учасники акції "Марш за імпічмент" зробили коридор для відходу бійців Національної гвардії від будівлі Жовтневого палацу. Як передає кореспондент УНІАН, бійці стояли перед ходом.

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Організатори акції закликали людей не піддаватися на провокації і не чіпати нацгвардейцев. Двері Жовтневого палацу утримуються зсередини. Люди продовжують залишатися на вулиці.

При цьому закликав людей не піддаватися на провокації.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі запропонував Порошенко провести переговори. Одіозний політик також заявив, що інформація про те, що він «домовився з баригами і Порошенком» є «фейком».